Дзюба о победе Усика над Джошуа: «Православный парень, наш. Гений, в одну калитку»

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба в компании друзей следил за победой боксера Александра Усика в бою с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Когда украинец после боя встал на колени и перекрестился, Дзюба сказал: «Православный парень, смотри, наш».

Комментируя тот факт, что Усик на последней минуте не сумел отправить соперника в нокдаун или нокаут, игрок «Зенита» отметил: «Он просто устал. Ты что? В двенадцатом раунде ты машешь руками и думаешь: «Ладно, сегодня не буду тебя добивать»?»

«Да он гений, реально, он в одну калитку прям. Я думаю, что следующий бой будет Усик – Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера», – добавил Дзюба.

Усик разнес Джошуа и забрал 4 чемпионских пояса! В конце боя британец еле стоял на ногах, от нокаута спас гонг

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