Летний биатлон. Чемпионат России. Сучилов, Филимонов, Иванов и Пащенко победили в эстафете, команда Латыпова и Бабикова – 2-я

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Эстафета

1. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, , Вадим Филимонов, Семен Сучилов) – 1:19.50,0 (1+12)

2. Республика Башкортостан (Валентин Михайлов, , Александр Бабчин, ) – 1.02,3 (2+12)

3. ЦФО (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев, Даниил Фомин) – 1.15,5 (0+9)

4. Удмуртская республика (Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Александр Мяконький, Виктор Плицев) – 2.26,4 (2+13)

5. ЯНАО (Рустам Каюмов, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев, Александр Попов) – 2.42,7 (1+11)

6. Пермский край (Александр Бектуганов, Даниил Усов, Иван Колотов, Никита Корякин) – 2.44,2 (0+12)

7. Москва ( , Илья Гаврилов, Денис Махаев, Артем Смирнов) – 3.27,2 (1+12)

8. Новосибирская область (Никита Матвеев, Владимир Иванов, Павел Кудряшов, Даниил Серохвостов) – 3.40,0 (2+15)

9. Тюменская область-2 (Игорь Шетько, Андрей Вьюхин, Степан Парфенов, Алексей Огорелков) – 3.40,1 (0+13)

10. УРФО (Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Шелепов, Алексей Вагин) – 3.45,6 (1+20)

11. Тюменская область-1 (Денис Таштимеров, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов) – 4.00,1 (4+16)

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени