Летний биатлон. Чемпионат России. Сучилов, Филимонов, Иванов и Пащенко победили в эстафете, команда Латыпова и Бабикова – 2-я

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Летний биатлон
Чемпионат России
Тюмень
Мужчины
Эстафета
1. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов, Семен Сучилов) – 1:19.50,0 (1+12)
2. Республика Башкортостан (Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) – 1.02,3 (2+12)
3. ЦФО (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев, Даниил Фомин) – 1.15,5 (0+9)
4. Удмуртская республика (Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Александр Мяконький, Виктор Плицев) – 2.26,4 (2+13)
5. ЯНАО (Рустам Каюмов, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев, Александр Попов) – 2.42,7 (1+11)
6. Пермский край (Александр Бектуганов, Даниил Усов, Иван Колотов, Никита Корякин) – 2.44,2 (0+12)
7. Москва (Матвей Елисеев, Илья Гаврилов, Денис Махаев, Артем Смирнов) – 3.27,2 (1+12)
8. Новосибирская область (Никита Матвеев, Владимир Иванов, Павел Кудряшов, Даниил Серохвостов) – 3.40,0 (2+15)
9. Тюменская область-2 (Игорь Шетько, Андрей Вьюхин, Степан Парфенов, Алексей Огорелков) – 3.40,1 (0+13)
10. УРФО (Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Шелепов, Алексей Вагин) – 3.45,6 (1+20)
11. Тюменская область-1 (Денис Таштимеров, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов) – 4.00,1 (4+16)
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени