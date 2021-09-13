Даниил Глейхенгауз: «Косторную мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Так и работаем»

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о работе с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной.

– Алена Косторная. У нее был очень сложный психологически сезон, как вы ее вытаскивали? Это больше ментальная работа?

– В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь, – сказал Глейхенгауз.

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