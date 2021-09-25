Гран-при России-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 18-й

На «Сочи Автодроме» завершился Гран-при России – 15-й этап «Формулы-1» сезона-2021. Начало гонки – в 15:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:

Лидеры Гран-при России – парни без побед, Хэмилтон стартует 4-м, Ферстаппен устроит шоу с прорывом

Сочи Автодром, Сочи

26 сентября 2021 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271

3. Карлос Сайнс («Феррари») +1.02,475

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076

10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

Сошли:

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Мик Шумахер («Хаас»)

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