Гран-при России-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 18-й

На «Сочи Автодроме» завершился Гран-при России – 15-й этап «Формулы-1» сезона-2021. Начало гонки – в 15:00 по московскому времени.
За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:
Лидеры Гран-при России – парни без побед, Хэмилтон стартует 4-м, Ферстаппен устроит шоу с прорывом
Сочи Автодром, Сочи
26 сентября 2021 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271
3. Карлос Сайнс («Феррари») +1.02,475
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076
10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
Сошли:
19. Николас Латифи («Уильямс»)
20. Мик Шумахер («Хаас»)
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