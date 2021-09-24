Экс-арбитр Николаев о фоле на Дзюбе: «Не то касание, от которого так падают. Легковесный пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал пенальти в ворота в матче 9-го тура с (1:2).

На 78-й минуте главный судья зафиксировал фол на форварде в штрафной самарской команды.

«В принципе касание было, но это не то касание, от которого вот так вот падают. Можно говорить о том, что формальный повод назначить одиннадцатиметровый удар у арбитра был, но, конечно, такие пенальти наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть.

Об этом еще [старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто] Розетти говорил перед Евро-2020 – что судейское руководство такие легковесные пенальти видеть не хотело бы», – сказал Николаев.

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