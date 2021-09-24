Экс-арбитр Николаев о фоле на Дзюбе: «Не то касание, от которого так падают. Легковесный пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
На 78-й минуте главный судья Виталий Мешков зафиксировал фол на форварде Артеме Дзюбе в штрафной самарской команды.
«В принципе касание было, но это не то касание, от которого вот так вот падают. Можно говорить о том, что формальный повод назначить одиннадцатиметровый удар у арбитра был, но, конечно, такие пенальти наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть.
Об этом еще [старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто] Розетти говорил перед Евро-2020 – что судейское руководство такие легковесные пенальти видеть не хотело бы», – сказал Николаев.
Вратарь «Крыльев» Ломаев о пенальти «Зенита»: «Ну такое… Не стопроцентное, мягко говоря, решение»
Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021