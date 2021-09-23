Депутат Свищев: «Победа Усика вновь доказала, что в России совершенно нет антиукраинской пропаганды»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Это легендарная победа, Усик – большой молодец. Я был уверен, что Джошуа победит, но, к счастью, ошибся. Я поздравляю Александра и всех его фанатов от всей души. Это победа украинского спортсмена корнями из Симферополя.

Я смотрел этот бой в Крыму – видел, как радовались крымчане этой победе. Это победа и крымчан, и украинцев. Усик считает себя украинцем, но при этом любит и уважает россиян. Поэтому мы с большим уважением относимся к нему как к человеку, гражданину и спортсмену.

Победа Александра вновь доказала, что у нас в стране совершенно нет антиукраинской пропаганды. Россияне от всей души радовались и сопереживали победе Усика. Наши граждане с большим уважением и любовью относятся к Украине, у нас украинцы спокойно могут передвигаться в национальной символике, не имея никаких проблем.

Чего, к сожалению, не скажешь про Украину – там нашим спортсменам рекомендуют сидеть в гостинице и не ходить по улицам с символикой страны. В наших странах разное отношение к этому – там есть пропаганда через СМИ, разжигание национальной розни. Это от бессилия слабости. В нашей стране такое недопустимо и наказывается на законодательном уровне», – заявил Свищев.

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