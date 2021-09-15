Доннарумма несчастлив в «ПСЖ», он хочет чаще играть. Месси, Неймар и другие латиноамериканцы поддерживают Наваса

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ».
Corriere della Sera пишет, что итальянец ожидал тяжелую конкуренцию с Кейлором Навасом, но не думал, что столько матчей будет проводить на скамейке запасных.
Ситуацией удивлен даже агент итальянца Мино Райола, который перед стартом сезона с уверенностью говорил о том, что Доннарумма будет играть в основе «ПСЖ».
Отмечается, что главному тренеру парижан Маурисио Почеттино сложно включить Джанлуиджи в старт, так как латиноамериканские футболисты поддерживают Наваса. В их числе Лионель Месси, Неймар, Анхель Ди Мария, Маркиньос и Леандро Паредес.
Почеттино не хотел попадать в столь затруднительную ситуацию. Решение о подписании контракта с Доннаруммой принял лично спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, который не хотел упустить такую возможность.
Из девяти матчей в Лиге 1 со старта сезона Доннарумма сыграл лишь в двух. Статистику 22-летнего голкипера можно найти здесь.
Джанлуиджи Доннарумма: «Навас – выдающийся вратарь, но я перешел в «ПСЖ» играть»