Доннарумма несчастлив в «ПСЖ», он хочет чаще играть. Месси, Неймар и другие латиноамериканцы поддерживают Наваса

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в .

Corriere della Sera пишет, что итальянец ожидал тяжелую конкуренцию с , но не думал, что столько матчей будет проводить на скамейке запасных.

Ситуацией удивлен даже агент итальянца Мино Райола, который перед стартом сезона с уверенностью говорил о том, что Доннарумма будет играть в основе «ПСЖ».

Отмечается, что главному тренеру парижан Маурисио Почеттино сложно включить Джанлуиджи в старт, так как латиноамериканские футболисты поддерживают Наваса. В их числе , , , Маркиньос и Леандро Паредес.

Почеттино не хотел попадать в столь затруднительную ситуацию. Решение о подписании контракта с Доннаруммой принял лично спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, который не хотел упустить такую возможность.

Из девяти матчей в Лиге 1 со старта сезона Доннарумма сыграл лишь в двух. Статистику 22-летнего голкипера можно найти здесь.

Джанлуиджи Доннарумма: «Навас – выдающийся вратарь, но я перешел в «ПСЖ» играть»