Почеттино после 1:1 с «Брюгге»: «Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались. Доволен усилиями «ПСЖ»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Нам нужно время, чтобы они [Месси, Неймар и Мбаппе] сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней. 

Нам нужно было быть более стабильными, мы сделали слишком много ошибок [в первом тайме], нам нужно было быть более гибкими в игре. Я доволен усилиями команды.

Вечер не лучший, но мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше», – сказал Почеттино.

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