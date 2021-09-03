Райола о Доннарумме: «Уход из «Милана» – не предательство. Жаль, что с ним так обошлись»

, агент вратаря «ПСЖ» , высказался по поводу ухода своего клиента из в летнее трансферное окно.

«Мне очень жаль из-за того, как с ним обошлись [в «Милане»]. Он сделал выбор всей своей жизни, предательства не было. Он мог уехать 4 года назад, но не сделал этого.

Был ли он близок к «Ювентусу»? Думаю, «Юве» до сих пор очень жалеет, что не подписал его. И не только «Ювентус». В нет борьбы между Джиджио и Навасом, потому что Джиджио будет играть [в основе]», – сказал Райола в интервью Rai Sport.