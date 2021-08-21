Джанлуиджи Доннарумма: «Навас – выдающийся вратарь, но я перешел в «ПСЖ» играть»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем переходе в парижский клуб.

«ПСЖ» связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья. 

Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным – это самое главное», – сказал Доннарумма.

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