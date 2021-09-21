Галицкий о частных клубах: «Большое персональное бремя, тяжелая нагрузка. Кто-то бьет стулом кого-то – все ассоциируется с тобой»

Владелец в эфире «Коммент.Шоу» высказался на тему нежелания богатых людей в России приобретать клубы .

«Причин много. Есть клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс». У него есть хозяин.

Первая история: один из его игроков как-то застрелил, там, двух людей. Его таскали в суды. Он говорит: я хозяин клуба, я здесь при чем?

Вторая история: им предъявили обвинение, что они играют чуть ли не спущенными мячами. Какой-то чемпионат был, их наказали штрафом. Его партнеры говорят: пойди в суд, выиграй, это бред. Но он физическое лицо, а всеми остальными клубами владеют корпорации. На физическое лицо ложится очень большое бремя, когда с тобой ассоциируется все, что происходит. Так было и в бизнесе.

Эту морально-психологическую нагрузку ежедневно терпеть очень тяжело. Со стороны это кажется ерундой. Но все, что происходит с персонифицированными вещами… Когда владеет клубом «Внешэкономбанк», «РЖД» или «Газпром» – персонификация не очень сильная. Когда ты как физическое лицо владеешь, то все, что происходит – кто-то кого-то бьет стулом, кто-то отравился или заболел – все ассоциируется с тобой, хотя ты ни сном, ни духом.

В бизнесе было еще страшнее. Триста тысяч работников, каждый день что-то происходит. Все идет на тебя. У нас общество достаточно агрессивное, сразу в асфальт закатывающее.

Это первое. Наверное, люди не очень хотят. У одного из московских клубов (вероятно, Галицкий имел в виду под управлением – примечание Sports.ru) владельцем быть очень сложно. Как в песне: «На тебе как на войне». Это сложно. Это первое.

Второе: должна быть любовь к футболу. Почему все люди, которые заработали деньги, должны любить футбол?

Третье: это убытки постоянные. Ежегодные, каждодневные убытки», – изложил свое мнение бизнесмен.

Галицкий о деньгах: «В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе и должен отдавать. Два завтрака съесть не сможешь»