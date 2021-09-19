У Месси ушиб кости. Новое обследование будет через 48 часов, игра против «Метца» – 22-го

«ПСЖ» сообщил об итогах медицинского осмотра форварда .

В воскресенье главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заменил 34-летнего аргентинца на 76-й минуте матча с «Лионом» (2:1) из-за ушиба левого колена.

Сегодня Лионель прошел МРТ, после чего был подтвержден ушиб кости. Контрольное обследование будет проведено через 48 часов.

Таким образом, Месси, вероятно, не сыграет против 22 сентября.

Месси не забил в 3 играх за парижан. Его статистика – здесь.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела