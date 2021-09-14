Тренер «Легии» открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич открыл две бутылки пива на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа против (1:0) в Москве.

«Чеслав Минхневич > », – говорится в твите польского клуба.

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