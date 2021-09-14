Руй Витория: «Готов взять на себя ответственность за поражение от «Легии». Я никогда не сдамся»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении от «Легии» (0:1) в групповом этапе Лиги Европы.

«Готов взять ответственность за это поражение полностью на себя. Я ответственен за результаты команды. Это моя работа, я всегда так говорю. Я ответственен за все, что происходит в команде. В любом случае ответственность на мне – я главный тренер, поэтому за все отвечаю я.

Я никогда не сдаюсь. Могу немного «сходить с ума», но никогда не сдамся. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться, хватит задавать этот вопрос. Ответ не меняется и не поменяется.

Шансы «Спартака» в Лиге Европы после этого поражения? Конечно, мы хотели победить сегодня. У нас все соперники сильные, но вы знаете мой подход – мы готовимся к каждому определенному матчу постепенно. Такое случается в футболе. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу.

Думаю, вам, журналистам, после пропущенного от «Легии» пришлось полностью переписывать отчет о матче. О «Наполи» и «Лестере» будем думать позже», – сказал Витория.

Федун мечтал смыть позор и даже перекрестился на удачу. Что было дальше?

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