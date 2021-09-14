Витория о 0:1: «Трудно принять этот результат. «Спартак» создал «Легии» много проблем, у них было 1-2 момента»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о заменах, которые были произведены в матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

– То, что вы выпустили двух атакующих футболистов на фланги обороны, Бакаева и Ломовицкого, могло повлиять на пропущенный мяч? Именно из их зоны пришел мяч.

– Мы играли дома, контролировали матч, искали шансы. Выпустили игроков с другими качествами на те же позиции. У соперника было один-два момента, но в футболе на таком уровне решают мельчайшие детали.

В начале мы старались мобильно и быстро действовать впереди, создали много проблем «Легии». Так же было во втором тайме. Вышел Соболев, добавили скорости на флангах, чтобы осуществлять подачи.

С моей точки зрения, этот результат принять трудно, – сказал Витория в эфире «Матч Премьер».

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