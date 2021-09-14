У Витории худший результат в «Спартаке» за 45 лет по проценту набранных очков в 10 стартовых матчах

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА высшая лига Польша Легия Олег Романцев Валерий Карпин Константин Бесков Анатолий Крутиков Сергей Сальников Руй Витория Футбол

«Спартак» проиграл «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Для главного тренера красно-белых Руя Витории этот матч стал десятым в команде. В официальных матчах при португальце «Спартак» одержал 3 победы, один раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Таким образом, при Витории московский клуб набрал 33,33% очков из всех возможных.

Хуже Витории в «Спартаке» стартовали лишь Петр Исаков (30%, 1935 год), Анатолий Крутиков (26,67%, 1976 год) и Сергей Сальников (23,33%, 1964 год).

В топ-5 тренеров «Спартака» по набранным за первые 10 матчей очкам входят Василий Соколов (86,67%), Олег Романцев и Станислав Черчесов (оба – по 80%), Валерий Карпин (73,44%) и Константин Бесков (70%).

Отметим, что в статистике учтены лишь те тренеры «Спартака», которые провели как минимум 10 матчей во главе команды.

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