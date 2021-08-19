Ерохин об ЛЧ: «Сыграть с лучшими было бы очень интересно. В то же время у «Зенита» есть задачи, которые нужно выполнять»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа .

– В день матча с ЦСКА состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Какой-нибудь из топ-клубов хотите получить в группу? В последние годы нам не доставались самые именитые.

– Конечно, сыграть с лучшими командами было бы очень интересно. В то же время есть задачи, которые нам нужно выполнять. Посмотрим, кто нам попадется.

– Футболисты обычно как-то готовятся к жеребьевке? Может, собираются вместе, смотрят онлайн?

– До пандемии это было командное мероприятие. Мы собирались семьями и следили за жеребьевкой в онлайн-режиме.

Если ты дома, тоже смотришь трансляцию, ждешь, кто тебе достанется. Это волнительный момент.

– На этот раз будете следить за жеребьевкой, с учетом того что она состоится примерно за час до матча с ЦСКА?

– Конечно, в тот момент все мысли уже будут о предстоящем матче. Наверное, какую-то информацию до нас донесут, но обсуждать ее предстоит после игры.

– Вас снова вызвали в сборную России. Поделитесь впечатлениями.

– Конечно, я очень рад этому. Пропустив Евро, очень хотел вернуться. Делаю это с огромным желанием и мотивацией, – сказал Ерохин.

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