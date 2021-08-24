Жеребьевка группового этапа ЛЧ начнется в 19:00

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Лилль», «Спортинг».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.

Корзина 3: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».

Корзина 4: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».

Церемония начнется в 19:00 по московскому времени.