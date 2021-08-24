«Зенит» будет в 3-й корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ. Определились все участники

Стали известны все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

При жеребьевке, назначенной на 26 августа, клубы будут разделены на 4 корзины. В первую входят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы первых шести стран из таблицы коэффициентов УЕФА. Остальные команды распределены в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

1-я корзина: «Челси» (Англия), «Вильярреал» ( ), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

2-я корзина: «Реал» (Испания), (Испания), (Италия), (Англия), «ПСЖ» (Франция), (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

3-я корзина: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).

4-я корзина: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдова).

Начало жеребьевки – 26 августа в 19:00 по московскому времени.