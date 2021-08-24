Семак о жеребьевке ЛЧ: «Разницы особой нет – все клубы сильные. «Зенит» уже не раз ощутил это на себе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов.

– Жеребьевка предстоящей Лиги чемпионов начнется незадолго до матча с ЦСКА. Где вы будете ее смотреть? В автобусе? На стадионе? Уже думали об этом?

– Нет, но сейчас новости достаточно быстро доходят. В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть.

Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьевки будем готовиться к очень сложным, тяжелым матчам, – сказал тренер.

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