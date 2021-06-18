«Газпром-Медиа» создаст информагентство «Матч+», радиостанцию и пресс-центр

Холдинг «Газпром-Медиа» в ближайшее время создаст свое информационное агентство «Матч+», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Примечательно, что данная история прошла мимо Тины Канделаки и основного «Матча», и, конечно, Тина этим недовольна. Главным редактором конторы станет Евгений Слюсаренко.
Планируется, что информационным агентством дело не ограничится, также будет создана радиостанция и современный пресс-центр.
P.S. Очень сильно хочется написать про людей, которые хотели и до сих пор хотят в этой истории поковыряться, но, пожалуй, буду соблюдать этику по отношению к коллегам», – написал журналист.