Глава «Газпром-Медиа» Жаров: «Будем верить, что посыл Бузовой сподвигнет спортсменов на новые победы. Она сказала очень точные слова»

Гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» оценил недавний эфир телеканала «Матч ТВ» с участием Ольги Бузовой.

– Недавно к нам приходила . По-разному к этому отнеслись, но обсуждали это вообще все.

– Во-первых, я верю в то, что Губерниев и Бузова помирятся. Я просто держу, как говорится, кулачки за это. Такие две звезды должны найти точки соприкосновения и помириться. Будем в это верить и надеяться, что в ближайшее время мы это увидим.

Во-вторых, безусловно, как любое экстраординарное событие, оно привлекло внимание зрителей. И Ольга сказала очень точные слова. Она сказала, что нашим спортсменам не надо бояться, нужно идти вперед. И вот Россия – Финляндия – есть результат! Будем верить, что этот энергетический посыл Ольги Бузовой и дальше сподвигнет наших спортсменов на новые победы. Верим в них.

– Здесь я хотел спросить в целом про прием. Ободряете, когда мы не только глубокую аналитику даем, ну и немножко вот такого?

– Слушайте, как я уже сказал, спорт сегодня – это и развлечение, и шоу, поэтому элемент определенного эпатажа – дозированного эпатажа – уместен. Он привлекает внимание, и это важно, – сказал Жаров в эфире .

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