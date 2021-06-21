Канделаки о доходе «Матч ТВ»: «Порядка 5 млрд рублей в год. Мы не просто зарабатываем на спорте, но и реинвестируем в него»

Генеральный продюсер рассказала о доходе федерального канала, отвечая на вопрос в социальных сетях.

– Почему «Матч ТВ» так скатился?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, откуда «Матч ТВ» скатывался. Но я люблю такие вопросы. За 6 лет на «Матч ТВ» я научилась отвечать на них с улыбкой. Давайте, отвечу цифрами.

Во-первых, «Матч ТВ» – это отличный коллектив, технически оснащенный канал, который имеет уникальные возможности, продемонстрированные нами на Евро-2020. Это сильная творческая команда, которая все это придумывает. Нас всех сплотила дружба, любовь к спорту и желание изменить его визуально. Спортивное телевидение – это самое динамично развивающееся телевидение.

Вы видели нашу студию «Мяч» на Евро-2020. Она была создана под руководством нашего главного режиссера Юрия Фроловского. К концу Евро я его уговаривала, чтобы Дмитрий Губерниев подлетал к этой студии на летающем такси.

Про роботов я уже молчу, вы понимаете, что они – часть нашей жизни. Вы видели нашего робота на Евро, будет он и на Кубке Париматч Премьер, а на Олимпиаде вообще будет телепортация. Технологически мы делаем то, что еще никто не делал.

А что касается сухих цифр: мы движемся в плане даже в период пандемии, даже в отсутствие игр сборной на Евро.

Озвучу впервые – благодаря невероятной команде Кати Веселковой, которая возглавляет сейлс-хаус , мы можем сказать, что доход «Матч ТВ» в год составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте.

Подчеркну – мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби, – сказала Канделаки.