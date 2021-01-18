Глава «Газпром-Медиа» Жаров: «Матч ТВ» предлагает уникальное сочетание аналитики, знаний и глубокого экспертного мнения»

Гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» высказался о работе телеканала .

– Куда вообще идет спортивное телевидение?

– Спорт превратился в шоу. Это уже не столько спорт, сколько уже реально крупномасштабное развлечение. Поэтому и такие невероятные помещения, в котором мы с вами сегодня встречаемся. Поэтому, помимо самих соревнований, идет много околоспортивных программ. И это то, что делает спорт отдельным направлением развлечений, телевидения, что делает его интересным.

Если говорить про перспективу – безусловно, все смещается в цифру. Мы фактически теряем такое понятие, как сетка вещания. Зритель действительно в любой момент времени может посмотреть не только онлайн, но и в записи не только само событие, но и хайлайты, и получить аналитику про любимого игрока. Это сложная большая работа огромных групп профессионалов.

В то же время, поскольку все площадки конкурируют за две вещи – за внимание и за время, которое зритель проводит у них, безусловно, конкуренция за спорт возросла кратно. Мне кажется, что телеканал «Матч» предлагает уникальное сочетание развлечения, аналитики, знаний и глубокого экспертного мнения, которого нет ни у кого другого. Я однозначно за «Матч» и за весь лучший спорт на нашем канале, – сказал Жаров.