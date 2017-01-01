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    Sports.ru
    Вячеслав Караваев

    Вячеслав Караваев

    Vyacheslav Karavaev
    Игры
    27
    Голы
    3
    Голевые передачи
    Сезон 2016/2017
    Полная статистика
    Родился 20 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Россия
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 176|
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2016/2017
     Спарта Прага
    		 Чехия. Высшая лига 27 3 0 0 3 3 0 88
    2016/2017
     ЦСКА мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 1 0 0 0 0 0 0 90
    2015/2016
     Яблонец
    		 Чехия. Высшая лига 29 3 0 0 3 2 0 85
    2014/2015
     Дукла
    		 Чехия. Высшая лига 29 0 0 0 0 2 0 90
    2013/2014
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 2 0 0 0 0 0 0 16
    2013/2014
     ЦСКА мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 20 1 0 0 1 1 1 81
    2012/2013
     ЦСКА мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 14 0 0 0 0 0 0 82
    2012
     ЦСКА мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 1 0 0 0 0 0 0 4
    2011
     ЦСКА мол
    		 Россия. Первенство молодежных команд 2 0 0 0 0 0 0 47
    Показатели за всю карьеру 125 7 0 0 7 8 1 83
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    20 июня|Sports.ru

    14:41 Молодой русский талант может уехать в итальянскую серию А! Подпишись на Караваева и следи за его успехами|0

    12:40 «Лацио» интересуется Караваевым|75

    14 июня|Sports.ru

    20:41 Вячеслав Караваев: «Я не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак». Чемпионшип? Поехал бы»|102

    8 июня 22:41|Блог Пенальти

    Они останутся дома. Кто по мне заслуживал попасть в сборную России

    Максим Александров – о том, кто заслуживал играть за нашу сборную на домашнем Кубке Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля

    Рейтинг +13
    3 комментария Подписаться на блог
    8 июня 16:19|Блог Планета Футбол

    Что не так с нашей сборной? Три вопроса к Станиславу Черчесову, которые не дают мне уснуть!

    Отсутствие Беленова, Денисова, Караваева, 10-ый номер у Камболова, как так вышло?!

    Рейтинг +14
    7 комментариев Подписаться на блог
    8 июня 16:19|Блог Планета Футбол

    Что не так с нашей сборной? Три вопроса к Станиславу Черчесову, которые не дают мне уснуть!

    Отсутствие Беленова, Денисова, Караваева, 10-ый номер у Камболова, как так вышло?!

    Рейтинг +0
    0 комментариев Подписаться на блог
    31 мая 22:31|Блог Коробка передач

    10 молодых талантов, родившихся в Москве

    Дорогие москвичи – в блоге Sports.ru и K11.

    Рейтинг +113
    88 комментариев Подписаться на блог
    31 мая|Sports.ru

    21:23 Караваев включен в символическую сборную чемпионата Чехии|96

    Караваев снова хорош!

    Ожидали увидеть россиянина здесь?

    Рейтинг +17
    1 комментарий Подписаться на блог
    31 мая 16:03|Блог НеСудья

    «Зенит». Капитальный ремонт. Часть 6

    Моя хата с краю. Обновление краёв защиты «Зенита».

    Рейтинг +20
    5 комментариев Подписаться на блог
    30 мая 18:12|Блог Red Blue Blog

    «Чужой» Караваев. Почему лучший русский легионер не востребован сборной

    Армейский воспитанник Караваев вошёл в тройку лучших легионеров Чехии, но никак не войдёт в список сборной России. Даже расширенный.

    Рейтинг +23
    7 комментариев Подписаться на блог
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