|Родился
|20 мая 1995 | 22 года
|Гражданство
|Россия
|Амплуа
|Защитник
|Рост и вес
|176|
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Чехия. Высшая лига
|27
|3
|0
|0
|3
|3
|0
|88
|Россия. Первенство молодежных команд
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Чехия. Высшая лига
|29
|3
|0
|0
|3
|2
|0
|85
|Чехия. Высшая лига
|29
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|90
|Россия. Премьер-лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Россия. Первенство молодежных команд
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|81
|Россия. Первенство молодежных команд
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|82
|Россия. Первенство молодежных команд
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Россия. Первенство молодежных команд
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|47
|Показатели за всю карьеру
|125
|7
|0
|0
|7
|8
|1
|83
14:41 Молодой русский талант может уехать в итальянскую серию А! Подпишись на Караваева и следи за его успехами|0
20:41 Вячеслав Караваев: «Я не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак». Чемпионшип? Поехал бы»|102
Максим Александров – о том, кто заслуживал играть за нашу сборную на домашнем Кубке Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля
Отсутствие Беленова, Денисова, Караваева, 10-ый номер у Камболова, как так вышло?!
Отсутствие Беленова, Денисова, Караваева, 10-ый номер у Камболова, как так вышло?!
Дорогие москвичи – в блоге Sports.ru и K11.
Ожидали увидеть россиянина здесь?
Моя хата с краю. Обновление краёв защиты «Зенита».
Армейский воспитанник Караваев вошёл в тройку лучших легионеров Чехии, но никак не войдёт в список сборной России. Даже расширенный.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .