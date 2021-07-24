«Зенит» предложил «Локо» 8+2 млн евро за Миранчука. Антон хочет играть в Европе (Игорь Рабинер)

Полузащитник Антон Миранчук может покинуть «Локомотив».
Как пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, интерес к хавбеку проявляет «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал предложение в размере 10 миллионов евро, из которых 2 – бонусы при достижении определенных показателей.
При этом сам Миранчук хотел бы продолжить карьеру за рубежом, однако европейские клубы пока не предлагали ему зарплату, соответствующую его ожиданиям.
В этом сезоне игрок принял участие в обоих матчах «Локомотива» в РПЛ, однако ни в одном не провел на поле больше получаса. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.