«Зенит» предложил «Локо» 8+2 млн евро за Миранчука. Антон хочет играть в Европе (Игорь Рабинер)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Рабинер Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник Антон Миранчук может покинуть «Локомотив».

Как пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, интерес к хавбеку проявляет «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал предложение  в размере 10 миллионов евро, из которых 2 – бонусы при достижении определенных показателей.

При этом сам Миранчук хотел бы продолжить карьеру за рубежом, однако европейские клубы пока не предлагали ему зарплату, соответствующую его ожиданиям.

В этом сезоне игрок принял участие в обоих матчах «Локомотива» в РПЛ, однако ни в одном не провел на поле больше получаса. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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