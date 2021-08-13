Салфетку со слезами Месси с прощальной пресс-конференции выставили на продажу за 1 млн долларов

На торговой платформе Mercado Libre на продажу выставлена салфетка, которой нападающий вытирал слезы на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Барселоны». Стоимость товара - 1 миллион долларов.

В начале пресс-конференции Месси хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Аргентинцу потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.

Анонимный продавец опубликовал объявление, в котором рассказал, что на товаре, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста.

Он также уточнил, что эти биоматериалы пригодны для возможного клонирования игрока в будущем.