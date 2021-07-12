Карпин о Дзюбе: «Личные отношения не могут влиять на сборную. Это важный игрок в футболе России»

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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, будет ли вызывать в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбу, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На сегодня Дзюба – игрок сборной? Мы помним опыт Черчесов – Денисов.

– Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это все останется за бортом, если Артем покажет футбол, который может помочь сборной.

Двери в сборную открыты, они открываются не мной, а футболистами, которые показывают результат, – сказал Карпин.

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