Карпин о Дзюбе: «Личные отношения не могут влиять на сборную. Это важный игрок в футболе России»

Новый главный тренер сборной России рассказал о том, будет ли вызывать в команду форварда , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На сегодня Дзюба – игрок сборной? Мы помним опыт Черчесов – Денисов.

– Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это все останется за бортом, если Артем покажет футбол, который может помочь сборной.

Двери в сборную открыты, они открываются не мной, а футболистами, которые показывают результат, – сказал Карпин.

«Одно слово про Карпина? Неприязнь». Дзюба больше 10 лет воюет с новым тренером сборной