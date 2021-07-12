Карпин о сборной: «Спасать никого не прихожу, я не спаситель»

Главный тренер сборной России и объяснил, почему раньше говорил о нежелании работать в национальной команде, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Месяц назад вы сказали, что не хотите в сборную. Что поменялось? Приходите спасать сборную?

– Спасать никого не прихожу, я не спаситель. Сказал, что не хочу.

Поставьте себя на мое место. С действующим контрактом с «Ростовом», при действующем тренере сборной. Вы хотите, чтобы я сказал, что хочу? Как к этому отнеслись бы Арутюнянц, Черчесов?

Это было бы неэтично. Другого ответа и не могло быть, – заявил Карпин.

Карпин о сборной России: «Туда абсолютно не хочу, ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом», там есть тренер»