Карпин о сборной: «Капитана выберем, когда объявим список на первый сбор. С Черчесовым общаться пока не планировал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто войдет в его тренерский штаб, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тренерский штаб сформирован?

– Все известно уже. Писарев, Онопко, Кафанов. Мартинес – физподготовка, Альба – аналитик.

Я не могу посещать матчи вживую из-за совмещения, этим будут заниматься Онопко и Писарев. Ими будет предоставляться отчет по каждому кандидату.

Мартинес – функционал обозначать не надо. Кафанов занимается выбором тренировочного процесса вратарей. Альба будет анализировать и нас, и соперников.

– Как будете выбирать капитана?

– Для начала нужно понимать, кто приедет. Не дай бог травмы. Чего говорить о том, чего может не быть? Когда объявим список на первый сбор, тогда и будем делать выбор.

Мы запланировали общение с потенциальными кандидатами, с тренерами . Я договорился уже со Слуцким, пообщаемся по телефону. Он может многое рассказать по поводу совмещения, но поговорим и об игроках, которые нам могут быть интересны уже в сентябре.

– Будет ли общение с Черчесовым?

– Пока не планировал, честно говоря, – сказал Карпин.

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