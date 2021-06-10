Леандро Паредес: «Мбаппе как игрок больше похож на Роналду. У Месси и Неймара талант иной природы»

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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о форварде парижан Килиане Мбаппе и сравнил его с Криштиану Роналду.

– Как бы вы описали Мбаппе?

– Думаю, что как игрок он больше похож на Криштиану. Килиан – это атлет. У него прекрасная физика.

Я думаю, что у Неймара и Лео талант иной природы, чем у Роналду и Мбаппе, но физически последние двое готовы великолепно. Нельзя забывать и о мастерстве, которым они обладают, – сказал Паредес.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. В трех матчах Евро-2020 француз пока не сумел отметиться результативными действиями.

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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Килиан Мбаппе, каким мы его не знаем

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