Генич о еврокубковой игре «Сочи»: «Такие матчи лучше не показывать и не смотреть. Футболом это не назвать»

Комментатор Константин Генич высказался о том, что «Матч ТВ» показал фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом вместо игры между «Сочи» и «Кешлей» (3:0) во втором квалификационном раунде .

«Вот много разговоров сегодня было относительно показа. Лично я считаю, что лучше такие игры не показывать и не смотреть. Исключительно мой взгляд. Футболом это не назвать.

Лишний раз убеждаюсь, что подготовка к матчу решает. Саша Неценко продемонстрировал высокий уровень! Выше, чем статус матча. Сань, ты молодчик», – написал Генич.

Шнякин о фильме с Ван Даммом на «Матч ТВ» вместо еврокубковой игры «Сочи»: «Вот Бурмистров с азербайджанцем борется. Прямой эфир. Какие вопросы?»