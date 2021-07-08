Генич о еврокубковой игре «Сочи»: «Такие матчи лучше не показывать и не смотреть. Футболом это не назвать»

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Комментатор Константин Генич высказался о том, что «Матч ТВ» показал фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом вместо игры между «Сочи» и «Кешлей» (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Вот много разговоров сегодня было относительно показа. Лично я считаю, что лучше такие игры не показывать и не смотреть. Исключительно мой взгляд. Футболом это не назвать.

Лишний раз убеждаюсь, что подготовка к матчу решает. Саша Неценко продемонстрировал высокий уровень! Выше, чем статус матча. Сань, ты молодчик», – написал Генич.

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