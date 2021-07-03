Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки

Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала сразу двух футболистов лучшими на Кубке Америки.

Выбор пал на форвардов (Аргентина) и (Бразилия), чьи команды встретятся в финале. Неймар забил на турнире 2 гола и сделал 3 результативные передачи, а у Месси 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

В заявлении на сайте отмечается, что было невозможно выбрать лишь одного футболиста, когда на турнире лучших двое.

Матч между Бразилией и Аргентиной начнется 11 июля в 03:00 по московскому времени.

Лионель Месси: «Финала Аргентина – Бразилия ждали все. Я хочу выиграть со сборной»