Лионель Месси: «Финала Аргентина – Бразилия ждали все. Я хочу выиграть со сборной»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после выхода команды в финал Кубка Америки, а также прокомментировал слова форварда сборной Бразилии Неймара.

«Мы оба [Неймар и Месси] оказались в финале. Неймар сказал так, потому что мы друзья. Аргентина – Бразилия – это финал, которого мы все ждали. Нас ждет очень сложный матч с большим количеством борьбы.

Выход в финал был нашей первой целью, мы ее достигли. Мы воодушевлены сильнее, чем когда-либо. Уже на прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление. В этот раз мы добились еще большего результата.

Я получаю большое удовольствие от этих дней. Я хочу выиграть что-нибудь со сборной», – сказал Месси.

Финал Кубка Америки состоится 11 июля.