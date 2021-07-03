Куман о контракте Месси: «И для «Барсы», и для Ла Лиги важно, чтобы лучший игрок в мире остался. Лапорта сказал мне не беспокоиться»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда .

«Если проблема не решена, приходится беспокоиться. Но я уверен, что Лапорта разберется с этим вопросом, потому и для клуба, и для важно, чтобы лучший игрок в мире остался. Мы все должны сделать так, чтобы он остался.

Лапорта сказал мне не беспокоиться. Мы уверены, что договоримся с Лео о соглашении на несколько лет. Он всегда демонстрировал, что хочет остаться в «Барсе».

Лео всегда выкладывался по полной ради этого клуба, надеюсь, он останется. Я думаю, что ему стоит остаться, потому что закончить в другой команде – это будет не очень хорошо», – сказал Куман.

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