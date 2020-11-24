РФС признал договорной характер матча «Чайка» – «Армавир» в 2018-м и пожизненно отстранил арбитра и экс-директора

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал договорной характер матча 1/32 финала Кубка России-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0) и пожизненно отстранил от футбола судью Максима Матюнина и экс-директора хозяев Олега Баяна.

«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки Департамента защиты игры РФС по матчу 1/32 Кубка России по футболу сезона 2018-2019 годов между командами – , состоявшемся 22 августа 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.

Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив «Чайке» техническое поражение со счетом 0:3», – рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.