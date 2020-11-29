«Чайка» о скандале с подкупом судьи: «Матч с «Армавиром» не был договорным. Итоги КДК не должны перечеркивать добросовестный труд»

выступила с заявлением о решении КДК РФС признать договорной характер матча 1/32 финала Кубка России-2018/19 с (2:0).

«Матч «Чайка» – «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча.

«Чайка» с огромным сожалением относится к сложившимся обстоятельствам, при которых клуб упоминается совместно с понятием «договорной матч», поэтому максимально заинтересован в объективном и полном расследовании данного дела.

Футбольный клуб «Чайка» заявляет, что президенту, тренерскому штабу, персоналу, игрокам и другим работникам клуба не известно о действиях, которые якобы доказывают «договорной характер матча».

Договорной матч предполагает договоренность его участников о заранее определенном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно.

Клуб убежден, что итоги КДК РФС, на заседании которого 11.12.2020 со стороны ФК «Чайка» приведен ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечеркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ.

Футбольный Клуб «Чайка» оставляет за собой право подачи апелляции на решение КДК РФС», – говорится в заявлении.

КДК РФС по итогам расследования пожизненно отстранил от футбола арбитра Максима Матюнина и экс-директора «Чайки» Олега Баяна. Было установлено, что Баян до матча вступил в сговор с Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Появлялась информация, что Матюнин получил взятку в 200 тысяч рублей от директора «Чайки».

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