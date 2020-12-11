Виктор Кашшаи: «Если у судьи есть проблемы с коррупцией, он должен быть отстранен от футбола на всю жизнь»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи считает, что арбитры, замешанные в коррупционных скандалах, должны нести самое строгое наказание.

– Почему продолжает судить Турбин, который ошибается тур за туром и очень противоречиво отработал в ФНЛ на матче – ?

– Не хочу анализировать судей поодиночке – это не в духе футбола. Даже тренеры никогда не оценивают в СМИ после матча качество игры отдельных игроков. Внутри мы очень критичны и строги. У нас есть много информации о судьях, и мы оцениваем все данные вместе с моей командой.

Мы проведем ревизию, но я не хочу публично говорить о качестве работы отдельных арбитров, в частности Турбина. Думаю, нечестно говорить об этом в медиа.

– Вопросы по отдельным судьям все равно необходимы. Например, по Максиму Матюнину, которого РФС пожизненно отстранил за участие в договорном матче между «Чайкой» и . Правильно ли отстранять судью до официального закрытия дела?

– Если у судьи есть проблемы с коррупцией или другими преступными вещами, он должен быть отстранен от футбола на всю жизнь. Здесь у нас с Хачатурянцем единое мнение, что ряды рефери должны быть очищены и среди них должны быть только честные люди. Это мое мнение в тех случаях, когда доказано, что кто-то сделал что-то незаконное.

Ошибки могут случиться на поле, но этические и моральные проступки никто не принимает. Конкретно по Максиму Матюнину – я не хочу делать никаких заявлений, потому что это не моя работа, это работа КДК. Эта ситуация не относится к ведению судейского департамента, я обладаю только информацией от КДК, – сказал Кашшаи.

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