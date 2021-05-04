«Локомотив» отправил ЦСКА предложение о покупке Тикнизяна

хочет усилиться защитником ЦСКА Наиром Тикнизяном.

Как сообщает , «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке игрока.

В подписании футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Марко Николич. К тому же «Локомотив» может предложить Тикнизяну более выгодные финансовые условия.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 27 матчей и забил один гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тикнизян об интересе «Локо»: «Сыграем последнюю игру, а дальше посмотрим, как будет»