«Локомотив» отправил ЦСКА предложение о покупке Тикнизяна

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Марко Николич Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» хочет усилиться защитником ЦСКА Наиром Тикнизяном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке игрока.

В подписании футболиста заинтересован главный тренер железнодорожников Марко Николич. К тому же «Локомотив» может предложить Тикнизяну более выгодные финансовые условия.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний защитник провел 27 матчей и забил один гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тикнизян об интересе «Локо»: «Сыграем последнюю игру, а дальше посмотрим, как будет»

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