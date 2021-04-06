Рангник не подписывал контракт с «Локо». Клуб хочет расширить международное сотрудничество

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Бывший главный тренер «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, который посетил матч 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0), не подписывал контракт с железнодорожниками.

По информации «Спорт-Экспресса», официального договора между сторонами нет. Поездка Рангника в Россию носила ознакомительный характер, а «Локомотив» хочет расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы Рангника было футбольное подразделение «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

Ранее сообщалось о желании «Локомотива» назначить 62-летнего специалиста на пост главы спортивного отдела.

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