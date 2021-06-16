Черчесов о плане на Финляндию: «Он легко читался, если видели. Получать мячи через инсайдные зоны, проходы, прострелы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы после победы над командой Финляндии (1:0) в матче , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Довольны ли вы системой с пятью защитниками и игрой ?

– Я знал, как играть. Мы довольны, как использовали эту систему. Понятно, мы говорим только про команду.

Она была командой, давала задание, которое получила. Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады.

– Какой план был на игру? Не обидно, что не удалось сильно поправить разницу мячей?

– План на игру – если видели, он легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, проходы, прострелы.

У них середина закрыта тремя центральными полузащитниками. Моменты у нас были, как и у них пара хороших контратак.

Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире. Ждем завтрашней игры и будем готовиться дальше.

– Насколько улучшилась игра Миранчука после перехода в «Аталанту»?

– Я изначально сказал, что приветствую переход. В его карьере это большой шаг. Как для футболиста, так и для личности.

Важнее даже как для личности, потому что футболист он всегда был хорошим, но нужно было выходить из зоны комфорта.

Сейчас он в одной из лучших лиг мира, где нужно доказывать состоятельность. Видим, как он ценит время, когда выходит на 10-15 минут. Не так, как раньше.

Он четко знал, что здесь будет играть. Мы довольны его прогрессом, но не форсируем события.

Он должен развиваться естественным образом. Надеюсь, в следующем сезоне он будет чаще играть за «Аталанту», превращаться в лидера, – сказал Черчесов.