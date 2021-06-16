Матвей Сафонов: «Мне серьезно в игру-то вступать не приходилось. Два раза в меня ударили»

Вратарь сборной России ответил на вопросы после победы над командой Финляндии (1:0) в матче .

– Поздравляем с удачным началом на турнире. Когда тренер сказал, что вы будете играть, когда сами это поняли?

– Спасибо большое за поздравления. Я догадывался, что есть такой вариант, еще вчера.

Но сегодня на установке я полностью в этом убедился. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, как будто я играю. Мало ли что может случиться. В принципе я был полностью готов.

– Как входили в игру? Волновались, когда стартовый свисток случился?

– Я, если честно, не успел понять, волнуюсь я или нет, а мяч уже залетел в ворота через две минуты.

Но после отмены гола я понял, что ничего бояться не надо точно. Будет только хуже, если мы будем бояться, возможно, как в прошлом матче, нам это помешает добиться положительного результата.

Поэтому я был спокоен, старался зарядить ребят, кто меня слышит. Конечно, поддержка не давала докричаться до всех, но кто слышал – старался их зарядить, поддержать как-то. В итоге все у нас получилось.

– Эпизод с пропущенным голом. Можете рассказать, как это чувствуется? Вот вроде только вышел – раз, и уже вынимаешь из сетки. Это как-то дестабилизирует, шок?

– Я думаю, это индивидуально. Просто воспринял это как то, что уже случилось и нужно всем вместе это исправлять.

– Хорошо, и по поводу работы защитников. Сегодня Дивеев, Джикия перед вами были. Кто кого больше пытался подбадривать, успокаивать, вы их или они вас?

– Мне сегодня не требовалась поддержка. Сегодня хороший день для меня, я чувствовал себя отлично. Я старался их зарядить.

Не знаю, слышали ребята меня или нет, надо будет у них в раздевалке спросить (смеется). Я старался как-то поддержать их и заводить.

– Единственный мяч датчанам финны забили с пенальти (это не так, Похьянпало забил головой с игры – прим. Sports.ru). Вы с Гинтарасом Стауче разбирали, кто куда у них бьет, готовы были?

– Естественно, мы смотрим, кто куда бьет. Если футболист бьет все мячи в один угол, естественно, мы об этом знаем.

Естественно, мы разбирали, я был готов и морально, и было понимание, кто куда бьет, уже были какие-то мысли. Не думаю, что это стало бы сюрпризом для меня.

– Самый тяжелый момент для вас, когда вы поняли, что вот сейчас было близко к тому, чтобы [пропустить]?

– Если честно, даже не вспомню таких моментов.

Мне серьезно в игру-то вступать не приходилось. Два раза в меня ударили – и остальные разы только из-за ворот мячи доставал (смеется).

– Но в целом играть на Евро – это удовольствие?

– Да, сто процентов. При такой поддержке... Когда мы вышли и весь стадион пел гимн – это что-то незабываемое. Это сразу заряжает на игру.

Это большой опыт, для меня важный опыт. И я счастлив, что его получил, – сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».