Доменико Тедеско: «Зенит» – заслуженный чемпион. «Спартак» может лучше, разрыв между первым и вторым местом меньше в этом году»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил выступление команды в сезоне.

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– По сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, матчи против «Сочи», «Урала», «Уфы». Когда пропускали в конце и упускали свои моменты.

Мы могли выиграть дома даже у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7-8 очков больше. Но невозможно выиграть все матчи.

«Зенит» стал заслуженным чемпионом. Они стабильны. В этом году меньше разрыв между первым и вторым местом. И я верю во всех игроков «Спартака» – что они могут лучше.

– Какую команду будете тренировать дальше?

– Мою семью! – сказал Тедеско.

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