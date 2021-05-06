Федун о серебре «Спартака»: «Мы взяли то, что наше по праву»

Владелец после матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2) поздравил команду с серебряными медалями.

«Поздравляю команду и всех болельщиков с серебряными медалями и выходом в квалификацию Лиги чемпионов.

Это был трудный сезон, но впереди нас ждут европейские испытания, которые заслужили все, кто любит «Спартак». Мы взяли то, что наше по праву», – заявил Федун.

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