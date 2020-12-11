Филипп Лам: «Марадона – лучший игрок Аргентины. Месси совсем рядом, ему не хватает значимого титула со сборной»

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом Аргентины в истории.

«Месси – невероятный игрок. Возможно, лучший из всех, кто когда-либо жил. Он выдающийся футболист, но, пожалуй, ему не хватает значимого титула со сборной.

В остальном это фантастический игрок, которого невозможно остановить один в один. Буду честен: против него мне приходилось несладко, но в то же время я противостоял и другим соперникам.

О Месси я всегда отзывался с восторгом, но то же относится и к Марадоне! Должен сказать, что определил поколение, причем не только в Аргентине, но и в Европе.

Поэтому я скажу, что лучшим футболистом Аргентины является Марадона. Месси совсем рядом. Причину я уже назвал – он не выигрывал значимых титулов с национальной командой, в отличие от Марадоны», – сказал Лам в интервью La Nación.