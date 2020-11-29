Левандовски, Роналду и Месси – в тройке финалистов приза The Best

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ФИФА назвала тройку футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2020 года.

В нее вошли Роберт Левандовски («Бавария» / Польша), Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия) и Лионель Месси («Барселона» / Аргентина).

На приз лучшей футболистке года претендуют Люси Бронз («Манчестер Сити» / Англия), Пернилла Хардер («Челси» / Дания) и Венди Ренар («Лион» / Франция).

Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет онлайн, в виртуальном формате.

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