Левандовски, Роналду и Месси – в тройке финалистов приза The Best

ФИФА назвала тройку футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2020 года.

В нее вошли Роберт Левандовски ( / Польша), ( / Португалия) и ( / Аргентина).

На приз лучшей футболистке года претендуют Люси Бронз («Манчестер Сити» / Англия), Пернилла Хардер («Челси» / Дания) и Венди Ренар («Лион» / Франция).

Церемония вручения наград The Best состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет онлайн, в виртуальном формате.