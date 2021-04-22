Карпов об удалении Ахметова в игре со «Спартаком»: «Красной там быть не могло. Удивительно, что судья ее все-таки дал»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов высказался об удалении в матче со (0:1), которое затем было признано ошибочным.

– В первом тайме против команда, как показалось, по игре очевидно уступила оппонентам. Так?

– Да, мы вышли какими-то несобранными. Было мало моментов в атаке и очень много – в обороне. «Сочи» показал хороший прессинг, мы не могли контролировать мяч, чего требует от нас тренер. Во второй половине выглядели получше, но этого не хватило для того, чтобы набрать очки.

– В дерби со «Спартаком» Ильзату Ахметову после просмотра ВАР была показана красная карточка, которую впоследствии признал ошибочной и отменил КДК РФС.

– Я тоже считаю, что красной там быть не могло. Удивительно, что главный арбитр встречи после подсказки судьи на ВАР ее все-таки дал, – сказал Карпов.

ЦСКА примет «Краснодар» сегодня, 8 мая. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.