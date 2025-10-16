  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шмейхель о Мактоминее: «Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «МЮ». Проблема была в его универсальности, тренеры не строили команду вокруг него»
Шмейхель о Мактоминее: «Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «МЮ». Проблема была в его универсальности, тренеры не строили команду вокруг него»

Петер Шмейхель считает, что «Ман Юнайтед» не стоило отпускать Скота Мактоминея.

«Что он делает в «Наполи»? Он игрок для «Манчестер Юнайтед».

Проблема была в его универсальности, ведь есть футболисты, способные играть только на одной позиции. Тренеры не строили команду вокруг него. Им нужны были игроки чисто одной позиции. Он постоянно становился жертвой этого.

Фил Невилл был немного похож на него. Он никогда не попадал в стартовый состав, но провел очень много матчей, потому что мог играть на разных позициях», – сказал бывший голкипер «МЮ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
