Лишь Кашшаи поддержал решение об удалении Ахметова на голосовании ЭСК РФС

В ходе голосования ЭСК РФС по вопросу удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1) лишь один эксперт из восьми поддержал решение арбитра Павла Кукуяна.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», единственным, кто посчитал, что красная карточка была предъявлена верно, был глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Остальные 7 из 8 экспертов судейской комиссии высказались за то, что футболист армейцев был удален ошибочно. В их число вошли Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.
7 из 8 экспертов ЭСК посчитали ошибкой удаление Ахметова
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