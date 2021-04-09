Лишь Кашшаи поддержал решение об удалении Ахметова на голосовании ЭСК РФС

В ходе голосования ЭСК РФС по вопросу удаления полузащитника в матче со (0:1) лишь один эксперт из восьми поддержал решение арбитра Павла Кукуяна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», единственным, кто посчитал, что красная карточка была предъявлена верно, был глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Остальные 7 из 8 экспертов судейской комиссии высказались за то, что футболист армейцев был удален ошибочно. В их число вошли Сергей Зуев, Сергей Фурса, , , Франк Де Блекере, и Алан Снодди.

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