ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова (Sport24)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Ильзат Ахметов Александр Соболев Павел Кукуян ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС вынесла вердикт касательно удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче РПЛ против «Спартака» (0:1).

По данным Sport24, экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение удалить футболиста.

На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.

Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.

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