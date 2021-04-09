ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова (Sport24)

ЭСК РФС вынесла вердикт касательно удаления полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче РПЛ против «Спартака» (0:1).
По данным Sport24, экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение удалить футболиста.
На 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.
Судья Сергей Карасев, работавший на ВАР, пригласил главного арбитра Павла Кукуяна к монитору посмотреть повтор эпизода с фолом Ахметова. Кукуян после просмотра решил удалить хавбека.
Прямая красная Ахметову в дерби: влетел шипами в ногу Соболева